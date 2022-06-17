«دبي العطاء» تعزّز حب المطالعة في القارة السمراء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للناشرين، بالتعاون مع «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية، عن أسماء المشروعات الإفريقية الخمسة الفائزة بمنحة العام الجاري، البالغ قيمتها الإجمالية 200 ألف دولار.

وتعدّ هذه المجموعة الثالثة من المشروعات التي تفوز بمنح الصندوق البالغ مجموعها 800 ألف دولار، وتقدمها «دبي العطاء» على مدار سنوات عدة، وتركز هذا العام على تعزيز حب القراءة بين الأطفال والشباب المكفوفين في القارة الإفريقية.

وأشرفت لجنة الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر، التي ترأسها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وتضم نخبة من خبراء قطاع النشر في كل من: غانا، كينيا، نيجيريا، تونس، وجنوب إفريقيا، على اختيار المشروعات الفائزة من الأعمال المترشحة من 18 دولة إفريقية.

وإلى جانب اهتمامه بتعزيز ثقافة القراءة المجتمعية، وتسهيل وصول الأطفال واليافعين إلى مصادر المعرفة المتنوّعة، يركز قطاع النشر الإفريقي على الكتب المدرسية التي تشكل نحو 90% من مبيعاته، ما يجعل من منح الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر أداة داعمة للقطاع في مساعيه الهادفة إلى الخروج من تداعيات جائحة «كورونا»، التي أثرت في قدرة الحكومات على شراء الكتب المدرسية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «منذ عام 2019 يعمل الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر على بث الحياة في المشروعات، التي تقدم حلولاً للعديد من التحديات المرتبطة بالكتب والقراءة. وهذا العام، ستركز المنح التي يقدمها الصندوق بدعم من (دبي العطاء)، على المشروعات التي تعزّز عادة القراءة وإمكانية الوصول إلى الكتاب، وهما من الأولويات التي ستسهم في مشاركة الجميع بالمشهد الأدبي، بغض النظر عن مستوى التعليم أو المعرفة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، الدكتور طارق محمد القرق: إن «القراءة واحدة من أهم المهارات التي تفتح الأبواب لعالم جديد كلياً من المعرفة والحكمة والتعلّم. ويتيح لنا تعاوننا مع الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر هذا العام، من خلال شراكتنا مع الاتحاد الدولي للناشرين تعزيز حب القراءة بين القراء الشباب المكفوفين، وتوفير فرص الحصول على الكتب للأطفال والشباب المحرومين».

بدور القاسمي:

«منذ عام 2019 يعمل الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر على بث الحياة في المشروعات، التي تقدم حلولاً للعديد من التحديات المرتبطة بالكتب والقراءة».

قائمة

تضم قائمة المبادرات الفائزة بمنحة العام الجاري من الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر، التي ستسهم في مساعدة ملايين الأطفال واليافعين في القارة السمراء على تعزيز شغفهم بالقراءة، كلاً من: جمعية تطوير التعليم في إفريقيا (أديا)، مؤسسة دعم الكتاب الدولية (بوك إيد إنترناشيونال)، منظمة بذرة زيتون (أوليف سيد)، منظمة مشروع دراسة التعليم البديل في جنوب إفريقيا (برايسا)، ودار ينبع الكتاب لنشر كتب الأطفال في المغرب.

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