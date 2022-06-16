صيف أوروبا «المبكر».. ساخن جداً

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

من المتوقع أن تجتاح موجة الحر أنحاء أوروبا في الأيام المقبلة، إذ تسيطر منطقة للضغط العالي على الغلاف الجوي في أوروبا، محاصرة الحرارة في ما يسمى أحياناً بـ«القبة الحرارية».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن الحرارة اقتربت في معظم أنحاء البلاد من 40 درجة مئوية، وهو المستوى الذي سُجل أيضاً في مدريد، أول من أمس.

وعادة ما يحل هذا الارتفاع في الحرارة بوقت لاحق في الصيف. كما تدفع الرياح الجنوبية بالغبار الصحراوي إلى الشمال، ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء، وتقليل مدى الرؤية. ويستعد سكان عواصم أوروبية أخرى للظروف الطقسية القاسية.

وقالت مايكا رانتانين، وهي باحثة في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية: «ستشتد موجة الحر على مدار الأسبوع، وستزداد الأمور سوءاً يوماً بعد يوم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news