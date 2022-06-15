طائرات مسيرة لتوصيل طلبيات "أمازون" إلى زبائنها

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة "أمازون" الأميركية انها ستبدأ وقت لاحق من العام الجاري، توصيل الشحنات والطرود إلى عملائها بالطائرات المسيرة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنها ستبدأ قريبا في إجراء عمليات تسليم الشحنات بواسطة الطائرات المسيرة، بواسطة خدمة جديدة هي "برايم إير"، التي ستنطلق في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وعن كيفية عمل خدمة التوصيل الجديدة، أوضحت "أمازون" في بيانها أن العميل سيقوم بالشراء عبر متجرها الإلكتروني كالمعتاد، ثم تطير طائرة مسيرة إلى موقع التسليم المحدد، وستهبط في الفناء الخلفي لمنزل العميل، ثم يستلم شحنته وتعود للطيران للتحليق من جديد.

وبيّنت الشركة أنه عند هبوط الطائرة في منزل العميل، فإنها تتأكد من أن المنطقة المحيطة خالية من أجل الهبوط بسلام.

وكشفت "أمازون" أن طائراتها من دون طيار تمتلك ميزة، هي "نظام إحساس وتجنب"، والذي يساعدها على تحديد الأجسام الثابتة والمتحركة لتجنب الاصطدام بالأشخاص والحيوانات الأليفة والطائرات الأخرى والعقبات الأخرى.

وأضافت أن مسار الطائرات المسيرة يكون صحيحا إذا تم تحديد العقبات من أجل تجنبها.

وكشفت "أمازون" في بيانها الذي نقلته SPOTNIK أنها قامت ببناء أكثر من 20 نموذجا أوليا لطائراتها المسيرة، منذ إنشاء خدمة "برايم إير".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد منحت شركة "أمازون" في عام 2020 الضوء الأخضر الكامل لبدء عمليات التسليم بواسطة الطائرات من دون طيار.

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