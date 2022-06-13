عصير شهير يساعد المصابين بأمراض القلب التاجية

المصدر: لندن - متابعات

كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الشمندر يومياً يمكن أن يقلل الالتهابات الضارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية.

وبحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" نقلاً عن دراسة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن فإن الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية يعانون من انخفاض مستويات أكسيد النيتريك، الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي وهو حيوي لصحة جيدة. وبالإضافة إلى دوره في تنظيم ضغط الدم، فإن له تأثيرات مهمة مضادة للالتهابات.

وذكرت الدراسة أن تناول كوب من عصير الشمندر يومياً يمكن أن يكون أحد الطرق للحصول على النترات غير العضوية في النظام الغذائي للمساعدة في وقف الالتهاب الضار.

وأعرب الباحثون عن اعتقادهم بأن المستويات المتزايدة من أكسيد النيتريك ساعدت في تسريع قدرة المتطوعين على التعافي من الالتهاب عن طريق تحويل الخلايا المناعية الرئيسية من الحالة التي تعزز الالتهاب إلى حالة أكثر مقاومة للالتهابات، وأكد الباحثون أن نتائج البحث يمكن أن تكون مفيدة لملايين الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية.

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