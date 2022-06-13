الجاني ضربها على رأسها بحجر.. العثور على شابة مقتولة في ظروف غامضة بسورية

المصدر: دمشق - متابعات

عثرت السلطات الأمنية السورية على جثة شابة مقتولة في ظروف غامضة، وقالت وزارة الداخلية السورية إنه تم العثور على جثة امرأة في الأراضي المجاورة لمنطقة السلمية بقرية تل خزنة في حماة وعثر ضمن ملابس الضحية على هويتها وتبين أنها تدعى "بشرى . د" عمرها 19 سنة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالكشف الأولي على الجثة تبين تعرضها لعدة ضربات بالرأس بواسطة حجر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السلمية الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

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