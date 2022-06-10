السعودية.. انتشار واسع لفيديو "سعب أهل نجران" الراقص للتفريج عن شيخ مسن

المصدر: دبي - سمير سعيد

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقص شعبي في إحدى الحفلات الإجتماعية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، حيث يظهر شاب وهو يردد وسط الجموع أغنية شعبية راقصة ليقترب وهو يغني من شيخ مسن.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو ينجح في إقناع الشيخ المسن بالرقص، حيث ظهر تفاعل الشيخ المسن مع الأغنية، ليقوم كما لو أن الشباب عاد إليه من جديد ورفع عصاه راقصاً على الأغنية وسط فرحة وتفاعل جميع الحضور.

وبدأ انتشار الفيديو على إحدى الحسابات على موقع "تيك توك"، لينتشر انتشاراً واسعاً على بقية منصات التواصل الإجتماعي بعد أن لاقى اعجباً وتفاعلاً كبيراً للروح الجميلة التي أشاعها المقطع، وما به من بهجة، ليحصد خلال 24 ساعة فقط على 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر المنصات الأخرى لحسابات نشرت الفيدو وساهمت في انتشاره.

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