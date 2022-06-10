فنان العرب يغني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحيي فنان العرب النجم السعودي محمد عبده حفلاً في 25 الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي. وأعلنت إكس كلتشر، الجهة المنظمة، أن الحفل سيكون الأول من نوعه، إذ إن هناك تجهيزات خاصة للحضور من أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات السمعية والصُم، إذ سيتمكنون من الاستمتاع بالحفل من خلال ترجمة لغة الصم وعدد من السترات المجهزة بتقنية تساعد على الشعور بالموسيقى.

وأضافت أنه «لأول مرة في منطقة الخليج، سيتمكن الجمهور من مشاهدة الحفل من أي مكان في العالم على مسرح بسيطة لايف الافتراضي، من خلال موقع المنصة www.basita.live أو تطبيق الهاتف الذكي».

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