الطفلة نور تجد حلمها عند باب بيتها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في محاولة لإضفاء السعادة على قلبها، حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الطفلة نور (14 عاماً) في الحصول على كلب «بودل».

وقالت مسؤولة تحقيق الأمنيات في المؤسسة: «حرصنا على إعداد مفاجأة لنور عند باب منزل عائلتها، خصوصاً مع علمنا بأنها كانت تُشكّك في مدى إمكانية قدرتنا على تحقيق أمنيتها. ومن خلال التواصل مع خالتها التي تقيم في منزلها بدبي بعد قدومها من الخارج لاستكمال رحلة العلاج في الإمارات، طلبت من نور فتح الباب، وتوالت صرخات الفرح مع دموع اختلطت فيها مشاعر البهجة وعدم التصديق بحصولها على كلبها المُفضّل، مع كل اللوازم الخاصة التي يحتاج إليها، بالإضافة إلى جواز السفر وبطاقة التطعيمات وكتيب تعليمات العناية الشخصية ورقم عيادة الطبيب».

وأضافت: «يُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية نور التي نحن على ثقة بأنها ستعمل على تغيير نظرتها إلى المرض، وتُعيد إليها التفاؤل بالحياة»، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن اقتناء حيوانات أليفة يُسهم في التخفيف من حدّة الأمراض المُزمنة، لذا يلجأ العديد من المستشفيات في العالم إلى الاستعانة بالحيوانات الأليفة في رحلة العلاج لمُساعدة المرضى على التعافي من المُشكلات الصحية أو التعامل معها بشكل أفضل. وتابعت «نتطلّع إلى إضاءة المزيد من شموع الأمل والسعادة والتفاؤل في قلوب كل الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة».

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