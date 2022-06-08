«يونيفرسال بكين» يرحب بالزوّار مجدداً 15 الجاري

المصدر: بكين - وكالات

قال منتجع يونيفرسال بكين على حسابه الرسمي على موقع وي شات، أمس، إنه سيفتح أبوابه مجدداً في 15 يونيو الجاري، وحدد عدد الزوّار بما لا يزيد على 75% من طاقته. يضم المنتجع متنزه يونيفرسال ستوديوز بكين الترفيهي ويونيفرسال سيتي ووك وفندقين. وكان قد تم إغلاقه في الأول من مايو الماضي في إطار إجراءات مكافحة جائحة «كوفيد-19». ويقع المنتجع جنوب شرقي بكين، وهو خامس متنزه يونيفرسال ستوديوز في العالم، والثالث في آسيا، والأول في الصين. وهو حتى الآن الأكبر من حيث الحجم في جميع أنحاء العالم، حيث تغطي مساحته أربعة كيلومترات مربعة.

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