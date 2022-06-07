رحيل عازف الغيتار الأول في «بون جوفي»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفي عازف الغيتار الأول والعضو المؤسس لفرقة الروك الأميركية «بون جوفي» أليك جون ساتش عن 70 عاماً، كما أعلن قائد الفرقة جون بون جوفي، أول من أمس. وحققت الفرقة شعبية كبيرة في ثمانينات القرن الـ20 بفضل أغنيات ناجحة على غرار «ليفين أون إيخ براير» و«يو غيف لاف إيه باد نايم» و«وانتد ديد أور ألايف»، وكانت الحفلات التي تحييها في الملاعب الرياضية خلال جولاتها العالمية تستقطب جماهير كبيرة. ولـ«بون جوفي» شعبية في مختلف أنحاء العالم، ولاتزال مبيعات ألبوماتها من الأعلى في تاريخ الروك، ولها مكان في قاعة مشاهير الروك آند رول.

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