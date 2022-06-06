مقتل معلمة عراقية وابنتها طعناً بالسكين.. ومحاولات للبحث عن الجاني

المصدر: بغداد - متابعات

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف العراقية، اليوم الاثنين، مقتل معاونة مدرسة وابنتها داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة الكوفة، ونقلت قناة "السومرية" عن بيان للمديرية القول إنها تود أن توضح للمجتمع أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية حول سبب الحادث غير صحيح.

وأضافت المديرية: "التحقيقات لا زالت جارية، ولا صحة لما نشر بأن سبب الحادثة يعود لرسوب إحدى الطالبات، فهذا غير صحيح وهو حادث جنائي، وما نشر يعرض أمن المجتمع للخطر ويؤثر على العملية التربوية ويهدد عمل الأسرة التربوية".

وأشارت المديرية إلى أن "التحقيقات مستمرة للقبض على الجاني وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمن المجتمع".

وكان مصدر أمني قد قال لـ"السومرية" في وقت سابق إن "معاونة في مدرسة وابنتها قتلوا طعناً بالسكين داخل منزلهما بعد هجوم لص حاول سرقة المنزل في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، ورصدت كاميرات المراقبة المجرم أثناء دخوله إلى المنزل".

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