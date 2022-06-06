اتهام ماريا كاري بسرقة أغنية

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

تواجه المغنية الأميركية ماريا كاري، اتهاماً قضائياً بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بسبب أغنيتها الشهيرة لعيد الميلاد «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو»، من قبل فنان يطالب بتعويض 20 مليون دولار. ويدعي آندي ستون، أنه شارك في كتابة وتسجيل أغنية تحمل الاسم نفسه في عام 1989، من دون أن يأذن باستخدامها على الإطلاق، بحسب نص الشكوى المقدمة في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، الجمعة الماضي.

ويطالب المدعي بتعويض 20 مليون دولار من ماريا كاري، التي طرحت أغنيتها الشهيرة عام 1994. ويتهم آندي ستون، المغنية، ووالتر أفاناسييف، الذي شارك في كتابة العمل الميلادي، بأنهما «شاركا عن علم وقصد ونية مسبقة في عملية تهدف إلى انتهاك» حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

ولاتزال أغنية «آل أي وانت فور كريسماس إيز يو» من أنجح الأعمال الغنائية، إذ تصدرت المبيعات في أكثر من 20 دولة، وتبث على نطاق واسع كل عام. وبيع من الأغنية 16 مليون نسخة، ويقال إنها درّت على ماريا كاري نحو 60 مليون دولار على مدى ثلاثة عقود.

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