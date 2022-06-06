رسالة أممية: الأرض لم تعد قادرة على مسايرة مطالب البشر

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن «النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب» البشر. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول: «إننا نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة. وهذا لا يؤذي الأرض فحسب، بل يؤذينا نحن أيضاً».

وأكد غوتيريش أنه من الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، لاسيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفاً.

ويتأثر أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حالياً من نظم إيكولوجية متدهورة. كما أن التلوث مسؤول عن نحو تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام. ويواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود، وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو. وحمل احتفال عام 2022 شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، وهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات، لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف، وأكثر مراعاة للبيئة، وأكثر استدامة.

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