كاميرا مراقبة تكشف كارثة مرورية مذهلة.. 30 راكباً مثل "قنبلة بشرية" (فيديو)

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كشفت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة عن كارثة مرورية ومأساة كادت أن تقع في أحد المناطق الهندية، حيث أظهر مقطع فيديو أن ما يصل إلى 30 شخصاً كانوا يركبون شاحنة صغيرة تبدو محملة بشكل زائد.

وأوضح المقطع أن شاحنة صغيرة كانت تحمل الكثير من البشر يصل عددهم إلى 30 شخصاً، ولم يتضح ذلك إلا لحظة انعطاف الشاحنة الصغيرة ليسقط صندوقها الخلفي الصغير بمن فيه، وفي لقطات مذهلة ينهض فيها عدد كبير من الناس ما بين أطفال ونساء وكبار سن بشكل عادي وكأن قنبلة بشرية وقعت من الشاحنة، وفي الوقت نفسه قام الجميع من وكأن شيئاً الحادث لم يكن، في منظر مخيف ومدهش في آن واحد.

إذ كيف لكل هذا العدد الضخم أن يستقل هذه الشاحنة الصغيرة، وفي الوقت نفسه كان من الممكن أن تحدث مأساة إنسانية بوقوع مجزرة مرورية لو مرت سيارة أخرى في نفس لحظة سقوط الركاب، أو اصطدمت الشاحنة بأخرى.

وليس من الواضح تعرض أي راكب لإصابة مع مشهد النهوض السريع من موقع الحادث.

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