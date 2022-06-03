«كويا سبا وصالون».. علاجات «ديتوكس» فاخرة هذا الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب فصل الصيف، ندرك ضرورة الاهتمام بصحتنا العقلية والجسدية والنفسية، ويقدم «كويا سبا وصالون» علاجات الديتوكس الفاخرة لتلبية حاجاتكم لهذا الصيف.

لين مين بودي ماشين

علاج أيقوني لتنظيف الجسم من السموم قبل الاحتفال بالعيد. تخلصي ممّا يصل إلى 1200 مل من الماء والسموم مع Iyashi Dome وتقنيتها القوية والفريدة، التي تعمل على تعزيز عملية الأيض والدورة الدموية.

السعر: 450 درهماً إماراتياً لمدة 90 دقيقة.

بودي بلوت تريتمنت

يعتبر من أقوى أنواع المساج لاتباعه تقنيات التدليك القديم. يساعدكم هذا العلاج على التخلص من السموم، مع التصريف اللمفاوي الذي يستخدم الزيوت الأساسية.

السعر: 350 درهماً إماراتياً لمدة 60 دقيقة.

تيمي ديتوكس فيشل

استمتعي ببشرة ذات إشراقة طبيعية مع «تيمي ديتوكس فيشل» بالشاي الأخضر الذي يساعدك على التخلص من الشوائب، بينما يجدد بشرتك بالمغذيات «السوبر فود» الضرورية.

السعر: 450 درهماً إماراتياً لمدة 60 دقيقة.

بودي بليس

الباقة توفر جلسة تقشير الجسم باللافندر بهدف منحك الترطيب اللازم، تليها جلسة تدليك الجسم لمدة 60 دقيقة، وتنتهي بعلاج الفيشل السريع.

السعر: 550 درهماً إماراتياً.

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