مركز العين الشبابي يطلق برنامج الهجن التراثي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات برنامج الهجن التراثي، الذي ينظمه لطلابه المنتسبين فئة الذكور من 10 - 15 سنة، ويستمر حتى 30 يونيو الجاري في منطقة سيح صبرة بمدينة العين.

ويقدم البرنامج الذي تنفذه مجموعة من المدربين المتخصصين معلومات للطلاب عن إعداد الهجن للسباق، إذ يتكون من خمسة محاور رئيسة، هي: بداية إنتاج هجن السباق، والتغذية والوقاية من الأمراض، ومستلزمات هجن السباق، وتعليم الهجن «الأدب»، وركوب الهجن وبداية السباق.

من جهته، قال مدير مركز العين خليفة بطي الشامسي، إن تنظيم البرنامج، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، يأتي في إطار جهود النادي في الاهتمام والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، لاسيما الرياضات التراثية التي تعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة دولة الإمارات، والحرص على توثيقه ونقله إلى الأجيال، مضيفاً أن الهجن تعد أحد أهم الموروثات الحضارية والثقافية البدوية المحلية، وتعد سباقات الهجن العربية الأصيلة إحدى الرياضات التراثية المميزة والأكثر شعبية في الدولة، لما فيها من إثارة وتشويق وإحياء للتراث الشعبي.

وأشار الشامسي إلى أن برنامج الهجن التراثي يهدف إلى إكساب الطلاب في هذه السن المبكرة الخبرة والمعرفة بتراثهم الأصيل ومفرداته المميزة، سعياً إلى صقل هويتهم الوطنية وترسيخها.

خليفة الشامسي:

«الهجن أحد أهم الموروثات الحضارية والثقافية البدوية المحلية، وسباقاتها إحدى الرياضات التراثية المميزة والأكثر شعبية في الإمارات».

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