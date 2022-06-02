ممثلة مغمورة تخطف قلب أغنى رجل في العالم.. هل ايلون ماسك في طريقه للزوجة الخامسة ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أسترالية اسمها "ناتشا باسيت" عمرها 29 سنة، مقيمة منذ 4 أعوام بنيويورك، ممثلة شاركت منذ 2012 في 10 مسلسلات و10 أفلام.

الممثلة المغمورة إلى حد ما، أصبحت قبل أيام قليلة فقط على كل لسان، بعد أن اتضح أنها خطفت قلب أغنى رجل في العالم.. إيلون ماسك، الأكبر سنا منها بأكثر من 22 سنة، وهو ما كان شائعة ولدت في فبراير الماضي وتطرق إليها موقع "هوليوود لايف" المختص في الولايات المتحدة بأخبار النجوم والمشاهير.

ثم نامت الشائعة طوال أكثر من شهرين، واستيقظت عبر خبر نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الثلاثاء الماضي، ولم ينفه ماسك أو سواه.

وفي تقرير إخباري حسب "العربية.نت" أن "ناتشا باسيت" ظهرت تنزل بصحبة ماسك من طائرة خاصة، هبطت قبل أسبوع في مطار لوس أنجلوس. كما نشرت صوراً حديثة له وهو يتناول معها طعام الغداء في بلدة بالريفييرا الفرنسية على المتوسط، قائلة إن ذلك حدث "بعد 5 أشهر من ولادة ابنته من زوجته السابقة المغنية غرايمز".

والمعروف عن مؤسس شركة SpaceX للخدمات الفضائية أنه أب لسبعة أبناء، من أربع نساء: الأولى تصغره بعامين، تعرف إليها حين دراستهما معا في بلدها كندا، هي الكاتبة جينيفر جوستن التي تزوجها عام 2000 وانتقلت معه للعيش بمدينة لوس أنجلوس، حيث ولد ابن لهما بعد عامين، سمياه نيفادا وتوفي بعد 10 أسابيع، تلاه في 2004 توأمان، ثم 3 توائم بعد عامين، وبعده حدث الطلاق في 2008 بين الزوجين.

وفي 2010 تزوج ماسك الممثلة البريطانية Talulah Riley البالغة 37 حاليا. إلا أن عمر الزواج كان قصيرا، وانتهى بعد عامين بالطلاق. ثم تزوجها في 2013 ثانية، وثانية فصله الطلاق عنها بعد عام واحد فقط، ليقيم في 2016 علاقة قصيرة دامت عاما واحدا مع الممثلة الأميركية آمبر هيرد بعد طلاقها في 2015 من جوني ديب.

بعدها، واعد ماسك في 2018 المغنية الكندية غرايمز، 34 سنة، وعاشا معا 4 سنوات، وخلالها ولد لهما في 2020 طفل سمياه X Æ A-Xii تلته بعد عام ولادة طفلة لماسك، سماها Exa Dark Sideræl ولم تكن من المغنية "غرايمز" كما أشيع، بل من "أم بديلة"، وفقا لما اعترفت به المغنية نفسها.

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