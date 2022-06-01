رحيل المفكر الإيطالي بوريس باهور

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

توفي أول من أمس في مدينة ترييستي، الواقعة على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا، الكاتب والمفكر الإيطالي من الأقلية السلوفينية، بوريس باهور، عن عمر يناهز 108 أعوام. وُلِد باهور في 26 أغسطس 1913، وقاتل في صفوف المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943، ثم أودع في عام 1944 معسكر ستروثوف للاعتقال في منطقة الألزاس، ونُقل منه لاحقاً إلى معتقلات دورا وداشاو وبيرغن بيلسن في ألمانيا.

ويُعد كتابه «حاج بين الظلال» الذي يروي قصة اعتقاله الأكثر شهرة بين مؤلفاته.

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