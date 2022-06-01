تهريب سيف ساموراي ياباني إلى سويسرا

المصدر: جنيف ■ أ.ف.ب

أعلنت السلطات الجمركية السويسرية، أمس، الكشف عن سيف ساموراي ياباني، أو «كاتانا»، عمره نحو 700 عام، وتفوق قيمته 700 ألف دولار، أُدخل عن طريق التهريب إلى سويسرا.

وعُثر على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353، داخل مركبة مسجلة في سويسرا.

وقال المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود إن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينغن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

وفي نهاية التحقيق الذي أجرته الجمارك «اتضح أن سائق السيارة لم يكن صاحب السيف»، بل يعمل لحساب المالك الحقيقي الذي أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف من مدينة شتوتغارت الألمانية، ونقله إلى منزله في سويسرا.

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