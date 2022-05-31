محمود سعد عن زواج سمير صبري من فنانة: ميصحش.. كده عيب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق الإعلامي محمود سعد على بعض الأقاويل المتداولة، بشأن زواج الفنان سمير صبري من إحدى الفنانات، معربًا عن استيائه الكبير من انتشار مثل هذه الأخبار، خاصة بسبب عدم وجود أساس لها من الصحة، مطالبًا الجميع بعدم الحديث في هذا الأمر بدون وجود دليل قاطع.

وتحدث محمود سعد عن هذا الأمر، خلال فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "حكاية زواج سمير صبري من فنانة حاجة شائكة جدًا.. وميصحش كده عيب، إذا كان في فنانة معروفة عندها ولد من سمير بقاله 17 سنة ومخبيّة يبقى عيب نسأل".

وأردف سعد: "الناس بقت تقول مين الفنانة اللي عندها ابن عنده 17 سنة وملوش أب.. دي مش أخلاقنا، أرجو لما تشوفوا حاجة ليها علاقة بسمير صبري عدوها، أنا شخصيًا معرفش الفنانة دي موجودة في الحياة ولا لأ، إذا كانت الفنانة حابة تعلن هذا الخبر تقوله، لو مش عايزة نحترم رغبتها ورغبة الراحل، ورغبة ابنها".

وكان الماكير محمد عشوب، كشف أن الفنان الراحل سمير صبري كان متزوجًا من إحدى الفنانات، ولديه ابن منها، ولكنه لم يحب أن يكشف هذا الأمر طوال حياته، حيث إنه كان يرى أن هذا الأمر شخصي، وليس من حق أحد أن يعلم الأمور الخاصة بحياته الشخصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news