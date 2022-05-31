مصري يضحي بحياته لإنقاذ أسرته.. التهمته النيران وتركته جثة متفحمة

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت منطقة العجوزة المصرية وبالتحديد شارع ميت عقبة، حريقا هائلا في منزل مكون من 3 طوابق؛ بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن انهياره، وأدى إلى مصرع صاحبه، ويدعى "ناصر"، والذي كان يعمل جزاراً، وضحى بحياته لإنقاذ زوجته وأبناءه.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن زوجة المتوفي قولها، إنهم أثناء تواجدهم بالطابق الأرضي، فوجئوا بسماع صوت طقطقة في الطابق الثاني، فصعد زوجها إلى أعلى؛ ليكتشف الحريق، وقام بإخراجهم من المنزل وذهب بمفرده لإطفاء الحريق.

وأضافت أن النيران التهمت زوجها وتركته جثة متفحمة، مشيرة إلى أن لديها 4 أبناء وأصبحوا بلا مأوي بعد حريق المنزل الذي أصبح كومة من الرماد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news