«جائزة حمدان بن محمد للتصوير».. عدسة إندونيسيا تومض 3 مرات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» خلال أبريل الماضي، والتي كان موضوعها «أضواء».

وشهدت المسابقة فوزاً ثلاثياً للعدسة الإندونيسية، من خلال المصورين أبريليو عبدالله أكبر وراتنو براسيتيو وعارف راخمان أري تاتاو، وحضرت العدسة الأسترالية من خلال جانيش براساد، بجانب ريحان أحمد، الذي مثَّل بنغلاديش في قائمة الفائزين.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: إن «للضوء قيمة خاصة عند جميع المصورين من مختلف مدارس التصوير واختصاصاته، فمجرّد تغييراتٍ طفيفةٍ في درجة الإضاءة أو زاويتها أو انعكاسها تنقل الصورة من احتمالات الحذف النهائي إلى مشروع عملٍ ناجحٍ مرموق قادر على المنافسة والفوز، وتسجيل الحضور والانتشار الدولي واستحقاق الإشادات من مجتمعات المصورين». وأشار إلى أن الأعمال المشاركة تُنبئ بقفزاتٍ مُبشِّرة في مستويات التعامل مع الضوء.

وأضاف بن ثالث: «نبارك للفائزين، وندعو بقية المشاركين لتطوير مستوياتهم الفنية باستمرار واكتساب المزيد من الثقافة الفنية والثقة الشخصية من خلال المشاركة في المسابقات والتدريب المستمر».

من جانبه، أوضح جانيش براساد، أنه التقط صورته الفائزة في أستراليا، حينما عثر على مجموعةٍ من حيوانات الكنغر في ضواحي «سيدني» أثناء غروب الشمس، مضيفاً: «أجبرني المشهد على الوقوف جانباً والاقتراب قدر المستطاع، كان الكنغر سعيداً في جراب أمه بينما انشغلت هي بتناول الطعام. كانت ظروف الإضاءة مثالية، ووفّقتُ في اللقطة في الوقت المناسب».

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