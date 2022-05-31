غارث - Garth وجهـــة جديـدة ومميـّزة بانتظـارك

المصدر: الإمارات اليوم

يُشكّل مطعم «غارث» وجهة متعدّدة الأبعاد، كانت سابقاً وجهة حصرية بالمنتسبين فقط، لكنها فتحت أبوابها أمام الجميع في 25 مايو الجاري. الجميع مدعو للانغماس في هذه الأجواء الباعثة على الهدوء والاسترخاء والتنعّم بنكهات غير تقليدية تزهر بالأطباق المستوحاة من دول جنوبي البحر الأبيض المتوسط والمحضّرة بلمسة مبتكرة.

تطغى الأجواء النابضة بالحياة على مطعم «غارث»، ليُشكّل وجهة متعدّدة الأوجه، تنبض بالروح والأُنس. فهو يرتقي إلى توقّعات الضيوف، سواء كانوا ينشدون غداءً سلساً وسط أجواء أنيقة، أو عشاءً راقياً وسط إنارة خافتة.

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