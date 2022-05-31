«تخيل» بإطلالة جديدة في «دبي فستيفال سيتي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق دبي فستيفال سيتي مول، عرضاً جديداً من «تخيّل»، على وقع أغنية جديدة لنجم البوب الكوري، سوهو. وتميّز العرض الجديد بأحدث التقنيات الترفيهية بالليزر والضوء والماء، مع مؤثرات مبهرة.

واستضاف المركز أخيراً عرضاً خاصاً لسوهو، مع فرقته المؤلفة من خمسة أعضاء في فستيفال باي. ويشتهر الفنان الكوري بكونه قائد فرقة إكسو، وهي إحدى أكثر الفرق الموسيقية تميزاً في العالم. وقدم سوهو لمعجبيه في دبي أغاني جديدة من ألبومه الجديد «جري سوت».

ويحظى سوهو بمتابعة 9.9 ملايين شخص على «إنستغرام»، وهو مغن ومؤلّف موسيقي وممثل، ويعد من الأصوات البارزة في كوريا الجنوبية. وحقق فيديو أغنيته الرئيسة في ألبوم «جري سوت» أربعة ملايين مشاهدة منذ إطلاقه على منصة «يوتيوب» أخيراً.

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