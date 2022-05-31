مؤسسة دبي للمستقبل تفوز بجائزة عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت «مسرعات دبي للمستقبل» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بجائزة «آي إف» العالمية للتصميم لعام 2022، والتي تعد من أبرز الجوائز المرموقة في مجال التصاميم والمساحات الإبداعية.

وحصدت المؤسسة جائزة فئة المكاتب ومساحات العمل بعد عملية تقييم شاملة لـ«مسرعات دبي للمستقبل» من قبل لجنة تحكيم تضم نحو 100 من أبرز الخبراء العالميين في مجال التصميم، وترتكز في تقييمها على خمسة معايير رئيسة تشمل الفكرة، والتصميم، والتميز، والنجاح في تحقيق الأهداف، والقدرات الوظيفية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري، إن «فوز مسرعات دبي للمستقبل بهذه الجائزة العالمية يؤكد حرص المؤسسة على تصميم وإيجاد مساحات عمل مبتكرة لتلهم رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية، وتحفزهم على الإبداع والتفكير الابتكاري والمستقبلي من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والاجتماعات والفعاليات المهنية والمعرفية المتنوعة». وأضاف أن «مسرعات دبي للمستقبل» تقدم فرصة مثالية للعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة والعالمية لإيجاد حلول لمختلف التحديات عبر استكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وتعد جائزة «آي إف» للتصميم (iF Design Award) من أكثر الجوائز المتخصصة في مجال التصميم شهرةً في العالم، وتستقطب في كل عام آلاف المشاركات من مختلف دول العالم.

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