دراسة: العيش في المناطق الملوثة يزيد من خطر الوفاة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أن العيش في منطقة بها مستويات عالية من تلوث الهواء يزيد من خطر وفاة الشخص من جميع الأسباب، ما يبرز أهمية التحكم في جودة الهواء حول العالم.

ووجد فريق بحث دولي يضم ممثلين من جامعة كولورادو وجامعة هارفارد، والبرازيل وكوريا الجنوبية، أن الأمريكيين الأكبر سنا يعانون من أكبر مخاطر تعرض حياتهم للقتل بسبب الهواء الملوث.

ولا يقتل التلوث الناس بشكل مباشر، بل إنه يضر بصحتهم العامة ويجعلهم عرضة لتطور مجموعة متنوعة من الحالات - مثل مشاكل الرئة والدماغ والقلب التي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

ويرتفع عدد الأمريكيين، والناس في العالم بشكل عام، الذين يستهلكون مستوى غير آمن من ملوثات الهواء إلى درجة مقلقة، ما يعني أن معدلات الوفيات قد تزداد سوءا بمرور الوقت.

ووجد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن مستويات خطيرة من الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين موجودة في جميع الهواء تقريبا التي يتنفسها البشر.

وتشير المنظمة إلى أن تلك البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​هي الأكثر عرضة للخطر بشكل جيد.

ووفقاً ل ديلي ميل كتبت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن "الجسيمات قادرة على اختراق الرئتين ودخول مجرى الدم، ما يتسبب في آثار قلبية وعائية ودماغية وتأثيرات على الجهاز التنفسي. وهناك أدلة ناشئة على أن الجسيمات تؤثر على أعضاء أخرى وتسبب أمراضا أخرى أيضا".

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