امرأة تقتل زوجها أمام أطفالهما .. وتلقي جثته من البلكونة !

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة قتل مروعة وغريبة شهدتها منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، حيث لقي زوج مصرعه على يد زوجته وعشيقها بمساعدة شقيقتها، بعدما خدرت الزوجة زوجها ونفذت الجريمة وألقت بجثته من البلكونة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن "هاني"، شقيق المجني عليه، القول إن الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ووضعت المخدر لزوجها في القهوة، وعندما شربها الزوج وبدأ أثر المخدر يظهر عليه ربطته زوجته بمساعدة عشيقها بالجنازير، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام كاتر وسكين، ثم أبرحوه ضربًا حتى تخلصوا منه في النهاية بإلقائه من البلكونة ليلقى مصرعه في الحال.

وأضاف أن الأطفال شاهدوا الواقعة بأعينهم، وأنهم يمرون بحالة نفسية سيئة، موضحا أن الزوجة أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق بأنها فعلت ذلك لكي تأخذ الأطفال من الزوج.

وذكر أحد الأطفال ويبلغ من العمر 5 سنوات، إن والدته بمساعدة رجل آخر عذبوا والده وضربوه ثم ألقوا بجثته من البلكونة.

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