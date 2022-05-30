اكتشاف نوعين جديدين من السحالي

المصدر: بيونس آيرس ■ د.ب.أ

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من السحالي في محمية ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو. وقالت هيئة حماية البيئة في بيرو، إنه تم إطلاق اسم «بروكتوبورس أوبتيموس» على النوع الجديد، تيمناً باسم شخصية أوبتيموس برايم، من فيلم «ترانسفورمرز»، الذي صور جزء منه في ماتشو بيتشو. كما اكتشف نوع جديد آخر من السحالي في محمية ماشيجوينجا بمنطقة كوسكو في بيرو، وأطلق اسم بروكتوبوروس كاتيريناي عليه، تيمناً باسم عالمة الأحياء كاتيرين بينو بولانوس. ويعد النوعان الجديدان من الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.

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