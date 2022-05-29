سقوط عصابة النصب على عملاء البنوك في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا ، تم استهداف شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول و3 شاشات، جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبفحص الهاتفين المضبوطين تبين احتوائهما على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا وتطبيقات تسوق إلكتروني وإيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق و رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا.

وأضافت الوزارة أنه أمكن الاستدلال على عدد 15 شخص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمان، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 700 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمان أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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