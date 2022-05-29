تأخرت في الإنجاب .. فاختطفت طفلاً من أمام منزله !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، باختطاف نجله البالغ من العمر 3 سنوات أثناء لهوه أمام العقار الذي يسكن به، وقالت الوزارة إنه بالانتقال والفحص تبين قيام رجل وسيدة باصطحاب نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه.

وقالت الوزارة إن جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقته، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل الـمُختطف.

وأوضحت الوزارة أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة رغبة منهما في الاحتفاظ به كابن للثانية لسابقة زواجها وانفصالها عن زوجها لعدم إنجابها، وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة شاهدا الطفل المشار إليه أثناء لهوه بمفرده أمام مسكنه وتمكنا من استدراجه واصطحابه لمسكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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