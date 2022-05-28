بأسلوب المغافلة.. امرأة تسرق مصوغات ذهبية بـ 30 مليون ليرة سورية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل واقعة سرقة مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها 30 مليون ليرة سورية، وقالت الوزارة إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة حول قيام إحدى النسوة بسرقة مصاغ ذهبي من محلات المجوهرات بطريقة المغافلة.

وأضافت الوزارة إنه من خلال التحري والمراقبة المستمرة تمكن فرع الأمن الجنائي في الحسكة من إلقاء القبض على امرأة وهي تقوم بالسرقة من محلات المجوهرات، وتبين أنها تدعى (عمشه . ع)، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على سرقة مصاغ ذهبي من عدة محلات بطريقة المغافلة وزنها 146 غرام ذهب عيار 24.

وأشارت الوزارة إلى استرداد المسروقات ومبلغ مالي قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية قيمة قطع ذهبية مسروقة قامت ببيعها مسبقاً. وتم التحرز على المسروقات وبلغت قيمتها مبلغ وقدره ثلاثين مليون ليرة سورية، ومازالت التحقيقات مستمرة معها وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص.

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