الممرضة السعودية تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء عليها وسحلها بالمستشفى ( فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ست ثواني فقط هي مدة مقطع فيديو أثار موجة غضب عارمة في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق المقطع تعرض ممرضة للاعتداء والسحل من قبل مواطن سعودي في في إحدى مستشفيات محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير.

وسردت الممرضة واسمها سالمة الشهري لـ #برنامج_سيدتي على قناة روتانا_خليجية، تفاصيل حادثة الاعتداء عليها، كاشفة عن تعرضها للضرب ثلاث مرات من قبل الشاب السعودي قبل أن تقع على الأرض ويسحلها.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة أعاني وأسرتي من صدمة بسبب انتشار مقطع الاعتداء#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bU0Jnxavl8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022



وقالت خلال مداخلة لها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: " أنها كانت تباشر عملها في المستشفى يوم الخميس الماضي وتحديدا في منطقة الفرز والتي يتم فيها قياس الضغط والحرارة وقياس وزن وطول المريض". مشيرة إلى أن عدد الممرضات الموجودات في قسم الطوارئ في هذا التوقيت 4 ممرضات على النحو التالي: "ممرضة في قسم النساء وأخرى في قسم الرجال وممرضة في قسم الحالات الحرجة" بالإضافة لها.

وأشارت الشهري إلى أنها كانت تساعد زميلتها في قسم الرجال بسبب كثرة عدد المرضى ووجود حالات تنويم كثيرة يحتاجون لإنهاء إجراءات التنويم. لافتة إلى أنها توجهت لأخذ ملف أحد المرضى الذي كان منتظرا منذ فترة طويلة وله الأولوية.ومضت قائلة: " أنا شغلي في الفرز ولكني كنت أساعد فقط لا غير".

وأردفت: "أخذت المريض وملفه وأثناء توجهي لأخذ مقاسات وزنه واستكمال الأوراق تفاجأت بشخص يضربني على كتفي الأيسر بقوة بشكل هستيري ويصرخ "فكي المغذية".

وأكملت: " كنت مصدومة وضبرني مرة ثانية قائلا : "قومي فكي المغذية".. وفي المرة الثالثة ضربني وطحت على الأرض وحاولت أني أقوم ..فقام بسحبي من منطقة الفرز حتى قسم الرجال" حسب صحيفة المرصد.

وأشارت إلى أنها علمت بعد ذلك أن المريض الذي كان برفقة الشخص المعتدي عليها عمره 19 عاما وكانت درجة حرارته 38 وتم إعطائه خافض حرارة وحالته مستقرة وليست حرجة بينما كان يوجد مرضى كثيرين ومنتظرين.

وكانت شرطة شرطة منطقة عسير قد ألقت القبض بعد أنتشار الفيديو على السعودي الذي ظهر في مقطع الفيديو، بعد أن وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الشاب واستيفاء كافة إجراءات التحقيق بحقه تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة المختصة.



وأظهر مقطع الفيديو الذي أثار موجة غضب عارمة ومطالبات بالاقتصاص لهذه الممرضه، شاب في العقد الثالث من العمر يعتدي بالضرب على الممرضة ويسحلها على الأرض مما أدى إلى تدخل المتواجدين في الغرفة وسحب الممرضة من بين يدي الشاب وذلك وسط صراخ واضح من قبل الضحية والموجودين.

ونشر أحد الكوادر الطبية في المستشفى الذي تعمل فيه الممرضة تغريدة عبر تويتر، كشف فيها أنّ الممرضة الضحية لم تكمل سنتها الأولى في الخدمة، مؤكداً أنها متميزة في عملها.

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