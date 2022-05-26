مصر.. قرار حكومي بإنشاء حي جديد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارين، أحدهما إنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة.

وجاء القرار بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم حي المنيرة الغربية، فضلا عن حي شمال الجيزة، كما أصدر قرارا بالموافقة على تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية.

وشكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجنة لتقسيم حي شمال الجيزة الى حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، كما تختص اللجنة باختيار الموظفين الجدد لحي المنيرة الغربية واختيار المقر الخاص بالحي "الديوان العام".

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