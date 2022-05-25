لفشله في الامتحان.. طالب يحرق مدرسته بالعراق !

المصدر: بغداد - متابعات

أقدم طالب عراقي على مداهمة مدرسته وحرق الدفاتر الامتحانية وذلك بعد عدم تمكنه من الإجابة على الأسئلة الامتحانية في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله، إن طالباً أقدم فجر اليوم على الدخول إلى مدرسته مستغلاً عدم وجود أحد وقام بكسر زجاج الغرفة التي بداخلها دفاتر الامتحانات الوزارية وقام بحرقها.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً وقامت بمراجعة كاميرات المراقبة للتوصل إلى الطالب.

وأشار المصدر إلى أن الطالب قام بفعلته بعدما لم يتمكن من الإجابة على الأسئلة الامتحانية، مشيراً إلى أن الحادث وقع بمنطقة سبع البور شمالي العاصمة.

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