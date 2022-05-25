سيارة نقل تسير للخلف وسط طريق سريع.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة نقل على طريق صلاح سالم بالسير عكس اتجاه الطريق، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية قائد السيارة المشار إليها (مقيم بمحافظة القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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