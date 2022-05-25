«تنين الموت».. اكتشاف حفرية نوع ضخم من الزواحف الطائرة

المصدر: بوينس أيرس - رويترز

اكتشف علماء أرجنتينيون نوعاً جديداً من الزواحف الطائرة الضخمة أُطلق عليه «تنين الموت» عاش قبل نحو 86 مليون سنة بجانب الديناصورات، في اكتشاف يسلط المزيد من الضوء على حيوان مفترس كان جسمه بطول حافلة مدرسية.

يبلغ طول هذا الزاحف المجنح القديم، أو التيروصور، نحو تسعة أمتار ويقول الباحثون إنه سبق الطيور في التحليق باعتباره من بين أول المخلوقات على الأرض التي استخدمت الأجنحة لاصطياد فرائسها من السماء في فترة ما قبل التاريخ.

اكتشف علماء حفرية ثاناتوسدراكون أمارو، التي تمت تسميتها حديثاً، في جبال الأنديز بمقاطعة ميندوزا في غرب الأرجنتين. ووجدوا أن الصخور التي حفظت بقايا هذا الزاحف تعود إلى 86 مليون سنة، إبان العصر الطباشيري. ويعني هذا التاريخ أن تلك الزواحف الطائرة المخيفة عاشت ما لا يقل عن 20 مليون سنة قبل أن يتسبب اصطدام كويكب بما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في القضاء على معظم أشكال الحياة على الأرض منذ نحو 66 مليون سنة.

وقال رئيس المشروع ليوناردو أورتيز إن خصائص الحفرية تطلبت اسماً جديداً، جمع بين الكلمات اليونانية القديمة للموت «ثاناتوس» والتنين «دراكون». وأضاف «بدا مناسباً تسميته تنين الموت».

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