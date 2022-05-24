بسبب خلاف عائلي.. رجل يفجر قنبلة في محل ملابس بسورية

المصدر: دمشق - متابعات

قالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، إن معلومات وردت لمركز الأمن الجنائي في مصياف حول قيام شخص بتفجير قنبلة في محل لبيع الملابس في شارع الجيش الشعبي بالقرب من مستشفى العناية.

وأضافت الوزارة أنه على الفور توجهت الدوريات إلى الموقع المذكور وشوهد آثار تفجير قنبلة في المحل وتعرض ثلاثة أشخاص للإصابة وهم إمرأتين وشاب، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى وبالتحقيق الأولي تبين وجود خلاف عائلي بين إحدى المصابات والمدعو (مهران . ح) والذي قام برمي القنبلة ولاذ بعدها بالفرار .

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات والأبحاث نتج عنها إلقاء القبض على الفاعل وتقديمه إلى القضاء.

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