حلق شعره ليفلت من العقاب.. ضبط لص فضحه فيديو أثناء جريمته !

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد اللصوص تسلق شباك منور عقار وقفز داخل شرفة إحدى الشقق بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية عن طريق قيامه بالتسلق من سلم العقار لشرفة الشقة للشروع في سرقتها، إلا أنه فوجئ بأن باب الشرفة مغلق فقام بالفرار وقام بالتخلص من ملابسه وحلاقة شعره عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشيه ضبطه.

وأضاف البيان أنه باستدعاء مالك الشقة المشار إليها أيد ما سبق واتهم المشكو في حقه بالشروع في سرقه شقته .

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