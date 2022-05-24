الجزائر تنعى شافية بوذراع: نودع كوكباً أفل في سماء الفن

المصدر: الجزائر ■ رويترز

نعت الرئاسة الجزائرية الفنانة شافية بوذراع، إحدى أيقونات التمثيل بالجزائر، والتي توفيت أول من أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عاماً.

وقال الرئيس عبدالمجيد تبون في برقية عزاء لأسرتها «أمام هذا المصاب الجلل فإننا نودع كوكباً أفل في سماء الفن الجزائري».

وأضاف «صدحت المرحومة رفقة ثلة من فناني الرعيل الأول للجزائر المستقلة عبر المسارح، وافتتحت بواكير الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وكانت مثالاً ومدرسة لأجيال من الفنانين، ومنبعاً للاحترام من جمهور المتذوقين على مر سنوات طوال».

ولدت الراحلة في أبريل عام 1930 بمدينة قسنطينة وبدأت مشوارها الفني من المسرح في أعمال عدة، قبل أن تقف لأول مرة أمام الكاميرا في فيلم «الهزى»، واشتهرت بأدوار عدة.

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