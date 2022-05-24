فرنسا تمنح باتي سميث وسام جوقة الشرف

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

منحت فرنسا نجمة الروك الأميركية باتي سميث وسام جوقة الشرف، خلال مراسم تكريم نظمت في نيويورك، السبت الماضي.

وقالت المغنية والشاعرة والكاتبة (75 عاماً) إن «الثقافة الفرنسية» طبعتها طوال حياتها. وتولى السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان تقليد سميث الوسام خلال احتفال نظم في مكتبة بروكلين العامة.

وأضافت سميث أن منحها الوسام «شرف كبير.. إنه أمر بالغ الأهمية لي، فالثقافة الفرنسية أسهمت في تكويني طوال حياتي». وتابعت «لقد تبنيت فرنسا طوال حياتي، ومن الرائع أن أحظى في المقابل بهذا التبني». وأكدت أن الوسام سيكون بالنسبة إليها مصدر «إلهام لمزيد من العمل»، معربة عن سعادتها باختيارها لتكون «سفيرة مصغّرة لفرنسا».

وأدت سميث خلال الاحتفال عدداً من أغنياتها، ورافقتها عزفاً ابنتها جيسي على البيانو، وعازف الغيتار ليني كاي الذي يرافقها منذ مدة طويلة.

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