مأساة في دمشق.. وفاة طفل وإصابة آخر في حريق داخل مستشفى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وزارة الداخلية السورية إن قسم شرطة الميدان في دمشق تبلغ اليوم الأحد بنشوب حريق ضمن غرفة مخصصة لحواضن الأطفال في مستشفى المهايني، وعلى الفور توجهت دوريات من قسم شرطة الميدان وفوج إطفاء دمشق وتم إخماد الحريق، ونتج عن الحريق وفاة الطفل "بلال . ت" حديث الولادة وإصابة طفل آخر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي في إحدى الحاضنات.

وتابع البيان أنه تم تنظيف غرفة الحواضن ونقل الحاضنة المحروقة للصيانة، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

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