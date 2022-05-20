الموت يغيب أقدم مقيمة بريطانية في السودان

المصدر: وكالات

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة التشكيلية البريطانية جيرزلدا الطيب أرملة البروفيسور والكاتب السوداني الراحل عبد الله الطيب.

وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم في بيان: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيدة جريزلدا الطيب، أقدم مقيم بريطاني في السودان. سيوارى جثمانها الثرى بمقابر حلة حمد في الخرطوم بحري، بجوار زوجها الراحل البروفيسور عبد الله الطيب».



ونعى مجلس السيادة الانتقالي جيرزلدا الطيب قائلا في بيان رسمي «ينعي رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى، المغفور لها بإذن الله، الفنانة التشكيلية جيرزلدا الطيب، زوجة العالم الراحل البروفيسور عبدالله الطيب، والتي وافتها المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض».

وأضاف البيان: «لقد ساهمت الفقيدة في التوثيق للحياة السودانية من خلال رسوماتها ولوحاتها الفنية التي عبرت عن ثراء الثقافة السودانية وتنوعها».

وانتقلت جيرزلدا (1925-2022) إلى السودان في خمسينيات القرن الماضي بصحبة زوجها الراحل عبد الله الطيب، واختارت مواصلة حياتها في الخرطوم بعد وفاته، حيث كانت كثيرا ما تذكر زوجها وتتحدث عن منشوراته وفكره، وحتى حبها للسودان الذي قد نما من حبها لزوجها.

وقد أوصت الراحلة بأن يكون قبرها بجوار زوجها عبد الله الطيب في مقابر حلة حمد بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news