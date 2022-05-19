تركيا: غرق رجل وامرأة حاولا تقليد مشهد شهير من فيلم "تايتانيك" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

غرق رجل بشكل مأساوي ونجت حبيبته في اللحظات الأخيرة بينما كانا يحاولان تقليد مشهد شهير في فيلم "تيتانيك".

وسقط فوركان سيفتشي وحبيبته ماين دينار، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، في بحر إزميت، في تركيا، بعد محاولتهما تقليد مشهد ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم التايتانيك الشهير، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وذكرت التقارير أن الحبيبين اختارا حافة الرصيف للحصول على صورة مثالية، لكن المأساة وقعت عندما سقط كلاهما في البحر.

وبحسب ما ورد، عبر فوركان وماين ليقفا على حافة الرصيف، وسقطا في الماء بعد وقت قصير من محاولتهما إعادة إنشاء المشهد السينمائي.

وبينما كان الحبيبان على وشك تقليد المشهد الشهير من الفيلم الطويل الحائز على جائزة الأوسكار، سارت الأمور بشكل خاطئ بشكل مأساوي، حيث غرق فوركان عندما سقط الزوجان من الرصيف.

ودفع الحادث صيادًا محليًا إلى الإسراع لمساعدة الحبيبين، حيث سقط فوركان في البحر، فيما قام أحد الصيادين بإنقاذ ماين بعد أن أمسكت بنهاية قضيب الصيد، وتم سحبها إلى بر الأمان، لكن حبيبها اختفى للأسف تحت الأمواج، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث للبحث عنه.

وأخبرت ماين الشرطة أنها وشريكها اعتقدا أنه سيكون من المضحك إعادة إنشاء مشهد تيتانيك. وكان الزوجان قد عبرا السلسلة للوقوف على حافة الرصيف عندما فقدا توازنهما للأسف.

وتم التقاط اللحظات الأخيرة للزوجين معًا على كاميرات المراقبة، حيث شوهدا وهما يضعان الكراسي على الرصيف استعدادًا للصيد.

ولا تزال التحقيقات في الحادث جارية، حيث من المقرر أن تخضع جثة فوركان للتشريح قبل جنازته، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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