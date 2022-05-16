القصة الكاملة لـ "غفوة أبو الهول" في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حالة من الجدل والدهشة، أصابت المصريين خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تداول صور وفيديوهات لتمثال أبو الهول وهو مغلق العينين على غير عادته، لتتوالى بعدها الأسئلة و"الكوميكس" عن سبب هذه الظاهرة الغربية ومدى حقيقة الأمر، فما هي الحكاية؟

الرأي السائد حاليا والأقرب للمنطق هو أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مفبركة أو بمعنى أدق تم تصوير أبو الهول بزواية عكس الشمس وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذي جعل الصورة تظهر بهذا الشكل، وذلك وفقا لتصريحات العديد من مسئولي الآثار ردا على هذا الجدل.

أكدت هذه النظرية، صور ارشيفية لـ أبو الهول على واحدة من أكبر وكالات التصوير في العالم (Gettyimage) والتي تم تصويرها قبل عام على مراحل متفرقة وزوايا مختلفة، منهم صورة قديمة تم تصويرها من الأسفل (زاوية منخفضة) وتظهر عيناه مغلقتين، أما الصور الحديثة تم تصوريها من زوايا أخرى وتظهر عيناه طبيعيتين.

ووفقاً لموقع "صدى البلد"، ذهب البعض إلى اعتقاد آخر وهو أقرب إلى الخيال بأن ما حدث لعنة من لعنات الفراعنة أو إشارة من أبو الهول بقدوم لعنة أو كارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة، أرجعها البعض إلى حرب نووية قادمة، كما ربط البعض هذه الواقعة باكتشاف ناسا الحديث، الذي أظهر وجود باب على سطح المريخ يؤدي إلى عالم أو كون آخر.

فيما تداول الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "السكارزم" الواقعة، التي تحولت إلى "تريند"، بطريقة ساخرة على غرار: "نومة ابو الهول" "ابو الهول تعب وريح شوية" "ابو الهول.. انت نمت؟" "اصحى يا ابو الهول" وغيرها من التعليقات الساخرة المرفقة بصور ابو الهول وهو "نائم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news