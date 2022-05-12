مصر:القبض على زراعي انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات جراحية بأدوات ملوثة

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ألقت السلطات المصرية القبض على «فني زراعي» انتحل صفة طبيب وقام بالكشف على المرضى وكتابة أدوية لهم.

و ضبطت فرق التفتيش أدوات جراحية ملوثة وغير معقمة تم استخدامها لإجراء عمليات جراحية بسيطة داخل العيادة.

وتم ضبط أدوية غير مصرح بتواجدها أو تداولها داخل العيادات الخاصة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأجهزة ضغط وسكر وسماعات استخدمها المتهم للكشف على المترددين للعيادة.

و تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وذلك وفقاَ لما ذكرته صحيفة المصري اليوم.

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