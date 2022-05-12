بيل غيتس يغرد بعد إصابته بـ «كورونا»: محظوظ باللقاح

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

أعلن الملياردير الأميركي بيل غيتس إصابته بفيروس كورونا، على حسابه في موقع «تويتر»، إذ كتب في تغريدة: «لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني أعراضاً متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي».

وأضاف أنه محظوط لأنه حاصل على جرعتي اللقاح والجرعة التنشيطية. وكانت تقارير إعلامية نقلت عن غيتس، أخيراً، تحذيره من أن جائحة كورونا لم تنته، وأنه لايزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر «أكثر انتقالاً وأكثر فتكاً»، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات طويلة التأثير لمنع العدوى.

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