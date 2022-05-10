ينتقم من طليقته بطريقة دموية .. ضربها بسلاح أبيض وشوه وجهها !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية والتعدي عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بجروح قطعية بالوجه.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بوجود مشاجرة ومصابه بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزته سلاح أبيض) وطرف ثاني (طليقته – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) مصابة بجرحين قطعيين بالوجه، وذلك حال انتظار الأول للثانية أمام الشركة محل عملها الكائنة بمحل البلاغ، لوجود خلافات أسرية بينهما بسبب رؤية الأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المشادة الكلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابتها المنوه عنها، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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