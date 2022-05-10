ذهب لزيارة صديقه فقتله بطريقة وحشية !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأِشخاص بأنه حال نزوله من الشقة سكنه اكتشف أن باب شقة أحد جيرانه مقيم بذات العقار مفتوح، ولدى دلوفه لداخلها عُثر على جثته، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة المذكور بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

وأضافت الوزارة أن جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أسفرت عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين إصابته بسحجات بالرقبة.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأنه حال تواجده بمسكن المجنى عليه حدثت مشاجرة بينهما قام خلالها بالتعدي على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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