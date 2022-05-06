«إن أت ليتل واشنطن» يحصل على 3 نجوم «ميشلان»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

منح دليل ميشلان الشهير، أول من أمس، نجوماً تقديرية لأربعة مطاعم جديدة في واشنطن، في إشارة إلى الزخم السائد في مجال فن الطهو في العاصمة الأميركية.

وحصل مطعم «إن أت ليتل واشنطن» للشيف الأميركي باتريك أوكونيل وحده على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان الأهم في الدليل.

أما المطاعم الجديدة الأربعة فحصلت على تصنيف نجمة، وتعكس تنوع المطابخ في واشنطن التي تشكل إحدى المدن الأميركية القليلة التي حصلت مطاعمها على تصنيف «ميشلان».

والمطاعم الجديدة هي «ألبي»، حيث يقدم الشيف مايكل رافيدي أطباقاً شرق أوسطية، و«إمبرفيكتو: ذي شيفس تايبل» للطاهي الفنزويلي انريكيه ليماردو، و«أويستر أويستر» للشيف روب بوبا الذي يحضر أطباقاً نباتية، ومطعم «ريفري».

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