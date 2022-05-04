لخلاف بينهما.. سعودي يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام سعودي بقتل زوجته أمام طفليْها بطلق ناري من مسدسٍ، أول أيام العيد على إثر خلاف بينهما.

وتفصيلًا ذكرت صحيفة "سبق" الالكترونية ، أقدَمَ مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عصر أول يوم عيد الفطر المبارك على قتل زوجته أمام نظر طفليْها، بمسدس استخدمه في جريمته على إثر خلافات أسرية بينهما دفعته لذلك.

وقالت الصحيفة إن الجريمة تمت بمنزل أهل الضحية؛ حيث كانت الزوجة تقيم، ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات؛ فيما لا تزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة كامل تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت المنطقة بأكملها.

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